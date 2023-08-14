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Дамир Исмагулов: «Кто не сражается – тот уже проиграл»

Боец MMA Дамир Исмагулов в социальных сетях опубликовал философское заявление. «Кто сражается – может и проиграть.

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