Стало известно, как наказали пристава, продавшую квартиру пенсионера из-за долга в 40 тысяч рублей

Обидела стариков и понесла ответственность. А как может быть иначе? тем более, что обидчик оказалась женщиной служивой, при погонах.
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Такое ощущение что судебные приставы у нас как высшие должностные лица не прикосновенны. Понабирали в штат кого ни попадя и творят грязные делишки. Может пора пересмотреть принцип работы этой лавочки .Да и штат явно нуждается в перетрахивании как говорит батька.
А судья не увидел коррупционной составляющей в этом деле?
Не пора ли уже этих тупорылых "приставов" просто расстреливать???????????????????????????????????
Сталкивался с работой приставов. Впечатление такое, что они решительно работают против законопослушных людей, а кто способен нарушить закон - разводят руками: не нашли и срок истёк!
Почему эту пристава привлекли только к дисцеплинарной ответственности, когда ее действие напрямую тянет на уголовную статью
А недавно кричали,что все долги пенсионерам прощаются!!!!