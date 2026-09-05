БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Стало известно, как наказали пристава, продавшую квартиру пенсионера из-за долга в 40 тысяч рублей

Стало известно, как наказали пристава, продавшую квартиру пенсионера из-за долга в 40 тысяч рублей

Обидела стариков и понесла ответственность. А как может быть иначе? тем более, что обидчик оказалась женщиной служивой, при погонах.

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Юрий Гаврилов

Такое ощущение что судебные приставы у нас как высшие должностные лица не прикосновенны. Понабирали в штат кого ни попадя  и творят грязные делишки. Может пора пересмотреть принцип работы этой лавочки .Да и штат явно нуждается в перетрахивании как говорит батька.