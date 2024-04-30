Стало известно, на каком этапе находится создание единой дирекции парков в Барнауле

Глава Барнаула Вячеслав Франк ещё в конце 2022 года поручил чиновникам мэрии проработать варианты создания единого органа управления парками Концепция единого учреждения, которое будет обслуживать главные городские парки, еще прорабатывается.
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