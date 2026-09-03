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Царьград

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Пашинян рассказал об итогах встречи с Путиным: Кое о чём всё-таки договорились

Пашинян рассказал об итогах встречи с Путиным: Кое о чём всё-таки договорились

На фоне резких заявлений Москвы о готовности вывести 102‑ю военную базу из Армении Пашинян дал сдержанный, но знаковый ответ: вопрос вывода не поднимался, но и возражать решению России Ереван не станет.

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