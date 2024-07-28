Анна Семенович призналась, что могла спиться после ухода из профессионального спорта

Экс-фигуристка, а ныне певица и актриса Анна Семенович прокомментировала свой уход из спорта. Она отметила, что переход в мир шоу-бизнеса не стал для нее "зоной комфорта", однако помог получить новые роли в ее жизни.
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