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За рулем

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Стоит ли россиянам ждать снижения цен на бензин? Прогноз эксперта

Стоит ли россиянам ждать снижения цен на бензин? Прогноз эксперта

Ситуация с топливом в России остается напряженной, и в ближайшее время вряд ли станет легче для автомобилистов.

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