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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак пропустил гол первым броском в 4-й раз в этом плей-офф. В регулярке вратарь «Виннипега» пропустил 3 таких гола

«Даллас» и «Виннипег» проводят третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли. «Старс» открыли счет в игре на третьей минуте первого периода, когда Роопе Хинтц отличился в большинстве.

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