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Трамп впервые обратился к конгрессу США

Трамп впервые обратился к конгрессу США

Собрали главное из выступления Трампа перед конгрессом: - Глава Белого дома рассказал, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире.

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