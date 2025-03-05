Трамп впервые обратился к конгрессу США

Собрали главное из выступления Трампа перед конгрессом: - Глава Белого дома рассказал, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире.
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