Первый этап реконструкции аэропорта в Братске почти завершен

В Братске близится к завершению первый этап масштабной реконструкции международного аэропорта. Ход работ оценили представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приангарья и ФКУ «Ространсмодернизация» – заместитель министра Ольга Золотарева и заместитель генерального директора Сергей Миненков, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.