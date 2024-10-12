Первый этап реконструкции аэропорта в Братске почти завершен

В Братске близится к завершению первый этап масштабной реконструкции международного аэропорта. Ход работ оценили представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приангарья и ФКУ «Ространсмодернизация» – заместитель министра Ольга Золотарева и заместитель генерального директора Сергей Миненков, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
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