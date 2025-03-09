Названа дата выхода аниме “Истребитель демонов: Бесконечный замок” Продолж...

Названа дата выхода аниме “Истребитель демонов: Бесконечный замок”Продолжение культовой франшизы “Истребитель демонов” выходит на большие экраны! Официально объявлено, что премьера аниме “Истребитель демонов: Бесконечный замок” состоится в Японии в июле 2025 года, а в Северной Америке фильм выйдет 12 сентября 2025 года… источник.