Елена Рязанова: По уровню долговой устойчивости Астраханская область занимает третье место в России

И уже несколько лет регион в графе «задолженность по коммерческим кредитам» сохраняет ноль. Во время вчерашней пресс-конференции заместителя председателя правительства Астраханской области – регионального министра финансов Елены Рязановой определенный блок вопросов был посвящен финансовой стабильности нашей территории и ее взаимоотношениям с федеральным центром.