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Царьград

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20 млн мошеннических звонков ежедневно: как Украина обманывает русских?

20 млн мошеннических звонков ежедневно: как Украина обманывает русских?

Русские ежедневно подвергаются до 20 млн звонков от украинских мошенников, использующих подмену номеров.

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Комментарии
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Амара Карпова
Людям пора уже поумнеть! Мы же сами виноваты в конце концов!!!💯
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16 час.

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