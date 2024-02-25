Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Нельзя иметь дело с жидом, хохлом и ляхом!!!!!!!! Т. Г. Шевченко. Пора Петрова и Баширова из отпуска отзывать и мочит..."Вешать на Красно...
  • олег донсков
    Молча не ходите в кассу зп билетами на представления этих лицедеев. Чем громко возмущаться, будто вам делать нечего. ...Проект «Пятая кол...
  • Александр
    шпротный проткухший салат!!!! фуПроект «Пятая кол...

С кем вы, турки? В апреле Путин потребует ответа от Эрдогана

С кем вы, турки? В апреле Путин потребует ответа от Эрдогана

ИГОРЬ  ЛИСИН 7 февраля информационное агентство ТАСС сообщило о том, что визит президента России Владимира Путина в Турецкую республику отложен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Они сами за себя. И Западу поднасрут, и нам навоняют, если им выгодно!
Ответить
4 час.
лина любимцева
Турки и есть турки. В любой момент жахнут, откуда не ждали. А мы им атомные станции строим... Только поэтому немного нас и терпят, пока строим. А КАК ТОЛЬКО ПОСТОИМ - начнется!!
Ответить
3 час.
лл
лина любимцева
А ВЫГОДА  И ЦЕЛИ у них одни: захватить как можно больше земель, на которых проповедуют ислам. В том числе и российские территории.. И ЭТО СЕРЬЕЗНО!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору