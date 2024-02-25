С кем вы, турки? В апреле Путин потребует ответа от Эрдогана

Игорь Максаков Они сами за себя. И Западу поднасрут, и нам навоняют, если им выгодно!

лина любимцева Турки и есть турки. В любой момент жахнут, откуда не ждали. А мы им атомные станции строим... Только поэтому немного нас и терпят, пока строим. А КАК ТОЛЬКО ПОСТОИМ - начнется!!