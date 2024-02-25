ИГОРЬ ЛИСИН 7 февраля информационное агентство ТАСС сообщило о том, что визит президента России Владимира Путина в Турецкую республику отложен.
С кем вы, турки? В апреле Путин потребует ответа от Эрдогана
Комментарии
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Игорь Максаков
Они сами за себя. И Западу поднасрут, и нам навоняют, если им выгодно!
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4 час.
лина любимцева
Турки и есть турки. В любой момент жахнут, откуда не ждали. А мы им атомные станции строим... Только поэтому немного нас и терпят, пока строим. А КАК ТОЛЬКО ПОСТОИМ - начнется!!
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3 час.
лл
лина любимцева
А ВЫГОДА И ЦЕЛИ у них одни: захватить как можно больше земель, на которых проповедуют ислам. В том числе и российские территории.. И ЭТО СЕРЬЕЗНО!!
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3 час.
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