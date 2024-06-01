Будь внимателен: Атмосферное давление готовит сюрпризы! Прогноз на сегодня, завтра и весь июнь Ирина ОрлонскаяВлияние атмосферного давления на артериальное давление человека является важным фактором, который может вызывать различные негативные симптомы у людей.
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