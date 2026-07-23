БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Вот выпустили укры FPV. Его местный „ждун“ забрал, дома подзарядил. И ждет своего часа, чтобы запустить»

«Вот выпустили укры FPV. Его местный „ждун“ забрал, дома подзарядил. И ждет своего часа, чтобы запустить»

Севастополю наносят удар с тыла Илья Сергеев На фото: во время работы антидроновой группы. (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) Кровавые теракты ВСУ, в результате которых в ночь на субботу погибли мирные люди в Подмосковье и на Тамбовщине, отозвались болью в Крыму.

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Комментарии
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Traveller
Только показательный расстрел под камеру телевидения может немного остудит всех этих &quot;ждунов&quot;. Насколько проще в США и Германии, там бдительные соседи давным-давно бы заложили этих врагов.
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