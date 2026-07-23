«Вот выпустили укры FPV. Его местный „ждун“ забрал, дома подзарядил. И ждет своего часа, чтобы запустить»

Севастополю наносят удар с тыла Илья Сергеев На фото: во время работы антидроновой группы. (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) Кровавые теракты ВСУ, в результате которых в ночь на субботу погибли мирные люди в Подмосковье и на Тамбовщине, отозвались болью в Крыму.