«Вот выпустили укры FPV. Его местный „ждун“ забрал, дома подзарядил. И ждет своего часа, чтобы запустить»

Севастополю наносят удар с тыла Илья Сергеев На фото: во время работы антидроновой группы. (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) Кровавые теракты ВСУ, в результате которых в ночь на субботу погибли мирные люди в Подмосковье и на Тамбовщине, отозвались болью в Крыму.
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