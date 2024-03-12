Политолог Алексей Чихачев: Франция хочет создать коалицию военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявления об отправке европейских войск на Украину фактически не скрывает, что хотел запустить дискуссию о возможной переброске военного контингента НАТО в эту страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии