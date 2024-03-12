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Политолог Алексей Чихачев: Франция хочет создать коалицию военной помощи Украине

Политолог Алексей Чихачев: Франция хочет создать коалицию военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявления об отправке европейских войск на Украину фактически не скрывает, что хотел запустить дискуссию о возможной переброске военного контингента НАТО в эту страну.

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