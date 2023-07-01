Военное обозрение

3 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Храни вас Боже, родные наши, несущие крест за нас. Пусть вам всем повезёт вернуться живыми!  Как же вам сейчас тяжело...У основания Антон...
  • Василий Никитин
    Этого суверенитета у них давно нет.Председатель Госд...
  • Вячеслав Арефкин
    А башня на месте, не улетела!!!Военкоры показали...

Перед сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» её посетит глава МАГАТЭ

Перед сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» её посетит глава МАГАТЭ

Одной из крупнейших катастроф техногенного характера в XXI веке является авария на АЭС «Фукусима-1», расположенной в одноимённой японской префектуре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх