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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о вызове Соболева на заседание КДК: «Ну запретите тогда вообще праздновать голы. Это бред. Вспомните, как Месси показывал футболку на «Бернабеу», как Роналду делал это на «Камп Ноу»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о вызове форварда сине-бело-голубых Александра Соболева на заседание КДК РФС после матча со « Спартаком » за Суперкубок России (1:1, пен.

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