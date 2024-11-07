Сегодня Землю накроет последняя за месяц магнитная буря. 🌏🌏🌏 Российские астрофизики предупреждают, что вчера вечером началась магнитная буря, которая продлится несколько дней.
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Сегодня Землю накроет последняя за месяц магнитная буря. 🌏🌏🌏 Российские астрофизики предупреждают, что вчера вечером началась магнитная буря, которая продлится несколько дней.