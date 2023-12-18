В ГД указали на значимость российского рынка для зарубежных компаний

Российский рынок очень важен для иностранных компаний. Ушедшие из РФ фирмы могли бы неплохо заработать, если бы не приняли решение о закрытии бизнеса в стране, рассказал «Известиям» 18 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.