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В ГД указали на значимость российского рынка для зарубежных компаний

В ГД указали на значимость российского рынка для зарубежных компаний

Российский рынок очень важен для иностранных компаний. Ушедшие из РФ фирмы могли бы неплохо заработать, если бы не приняли решение о закрытии бизнеса в стране, рассказал «Известиям» 18 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

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