Справедливый мир у каждого свой

Некоторые шаги уже сейчас можно расценивать как реализацию договоренностей в Эр-Риаде 24 марта т.г. Так, после трёх месяцев воздействия на инфраструктурные объекты, в ночь на 1 апреля атаки БПЛА на Украину не проводились.