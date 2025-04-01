Справедливый мир у каждого свой

Некоторые шаги уже сейчас можно расценивать как реализацию договоренностей в Эр-Риаде 24 марта т.г. Так, после трёх месяцев воздействия на инфраструктурные объекты, в ночь на 1 апреля атаки БПЛА на Украину не проводились.
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