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НЛО – выдумка Пентагона? Американцам лгали, чтобы скрыть испытания оружия

НЛО – выдумка Пентагона? Американцам лгали, чтобы скрыть испытания оружия

Небольшое военное ведомство потратило долгие месяцы на расследование теорий заговора о секретных программах НЛО в Вашингтоне и докопалось до суровой правды: минимум одну из этих теорий насаждал сам Пентагон.

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