Собянин сообщил о попытке 493 БПЛА атаковать Москву в ночь на 14 октября

Ночь на 14 октября 2026 года стала одной из самых массированных по числу атак на Московский регион за все время: в сторону столицы летели 493 беспилотника, 180 из них уничтожены на подлете к Москве.
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До тех пор, пока наркоша нужен нашим большим папам живой-он будет бомбить и разрушать Россию, убивать ее граждан ???