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Царьград

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Ученые назвали утреннюю привычку, которая ведет людей к бедности

Ученые назвали утреннюю привычку, которая ведет людей к бедности

Всего лишь одна утренняя привычка может привести к финансовым проблемам.Ученые провели исследования и определили, что одна из составляющих финансового успеха зависит, в том числе, от одной утренней привычки.

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