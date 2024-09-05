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В Краснодаре мотоциклист насмерть сбил пешехода

В Краснодаре мотоциклист насмерть сбил пешехода

Смертельная авария произошла на улице Ставропольской.В Краснодаре мотоциклист сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, 26-летний водитель мотоцикла Honda двигался на красный сигнал светофора.

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