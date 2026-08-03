Локомотив – ЦСКА – во сколько и где смотреть трансляцию матча, FONBET Кубок России, 4 августа 2026

Во вторник, 4 августа, сыграют Локомотив и ЦСКА в матче пути команды рпл FONBET Кубка России. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
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