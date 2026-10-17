В сети не исключают, что источником "аромата" мог быть сам потужный киевский лидер.
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Никто и никуда не поедет ,как только свернут бошку нынешней власти ,люди начнут возвращаться к своим местам ...,за исключением тех кому некуда возвращаться ,благодаря усилиям ВСУ и киевской банды!
Тем кто там собирается, хоть ссы в глаза, всё Божья роса!
Я уже возрастная тетя, и хочу поделиться своим жизненным наблюдением. От мерзких людишек, лишенных добрых качеств, ставящих во главу своей жизни предательство, ненависть, зависть и многие пороки человечества, исходит такой неприятный запах. Мы порой даже и не ощущаем его с людьми, с которыми дружим, делимся своим сокровенным. Но обязательно наступит такой момент однажды (а может и не заметим). И наступает разочарование в человеке, которого считал своим другом, искренне любил. Так что не игнорируйте свои ощущения.