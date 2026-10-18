With 24 seasons and counting, NCIS isn't an easy show to binge. But if you need a sampler of key episodes, these five are where you should start.
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