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Критик Пирогов озвучил недостатки нового «Гладиатора»

Критик Пирогов озвучил недостатки нового «Гладиатора»

Кинокритик Пирогов провел анализ нового исторического боевика «Гладиатора 2», снятого Ридли Скоттом. По его мнению, с момента событий первой части прошло 16 лет, и создатели решили напомнить зрителям о предыстории с помощью анимационного пролога.

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