Путин напомнил Польше неудобную правду о ее западных территориях

Президент России Владимир Путин напомнил, кому Польша обязана своим суверенитетом. На совещании Совбеза глава государства заявил, что именно Советский Союз спас поляков, причем западные территории достались им фактически в подарок от Иосифа Сталина.
Президент России Владимир Путин напомнил, кому Польша обязана своим суверенитетом. На совещании Совбеза глава государства заявил, что именно Советский Союз спас поляков, причем западные территории достались им фактически в подарок от Иосифа Сталина.
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