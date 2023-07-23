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Путин напомнил Польше неудобную правду о ее западных территориях

Президент России Владимир Путин напомнил, кому Польша обязана своим суверенитетом. На совещании Совбеза глава государства заявил, что именно Советский Союз спас поляков, причем западные территории достались им фактически в подарок от Иосифа Сталина.

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