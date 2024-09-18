В Торопце объявили частичную эвакуацию на фоне отражения массовой атаки дронов ВСУ

Об этом сообщило правительство региона ПВО отражает массовую атаку беспилотников в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население оттуда, где в данный момент работает противовоздушная оборона и происходит тушение пожара, сообщает правительство региона.
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