Тележурналист Евгений Попов рассказал о своей поддержке решения Владимира Путина участвовать в выборах

Точки сбора подписей будут работать до конца января В поддержку участия Владимира Путина в предстоящих выбора президента России хуже высказались многие артисты, спортсмены, бизнесмены и общественные деятели.
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