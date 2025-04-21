Всему виной погода: приморцев предупредили о переносе авиарейсов

В Приморском крае вынужденно перенесли авиарейсы из-за неблагоприятных метеоусловий. Жителей края предупредили о том, что сразу два маршрута не будут выполняться 22 апреля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на минтранс Приморья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии