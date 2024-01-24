Кроссовер Chevrolet Equinox перешел в четвертое поколение

Кроссовер Chevrolet Equinox перешел в четвертое поколениеКомпактный по американским меркам кроссовер Equinox — самая популярная пассажирская модель Chevrolet на местном рынке: в прошлом году продано 213 тысяч машин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии