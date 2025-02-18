Чем закончились переговоры России и США: Вашингтон заговорил об уступках, а Москва назвала диалог «позитивным»

Ставшие историческими переговоры между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года завершены. Спустя четыре с половиной часа делегации покинули кабинет и вышли к журналистам, чтобы сообщить об их результатах.
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