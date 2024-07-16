Палау разрабатывает платформу выпуска государственных облигаций на основе DLT

Палау решил использовать инновации и перевести на цифровой вид выпуск государственных облигаций. Государство заключило соглашение с Soramitsu Labs на разработку платформы с использованием технологии распределенного реестра (DLT).
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