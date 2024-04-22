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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники полиции Дигорского района совместно с общественниками приняли участие в акции «Сад Памяти»

В Северной Осетии сотрудники полиции Дигорского района совместно с общественниками приняли участие в акции «Сад Памяти»

В преддверии празднования Дня Победы, на территории участкового лесничества в с. Кора – Урсдон полицейские высадили  саженцы  ясеня и клена.

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