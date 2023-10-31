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Закон, порядок, государство

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В Бишкеке состоялось заседание Координационного комитета метрологических служб вооруженных сил государств – участников СНГ

В Бишкеке состоялось заседание Координационного комитета метрологических служб вооруженных сил государств – участников СНГ

Принятые комитетом решения направлены на развитие военного сотрудничества в области метрологического обеспечения вооруженных сил государств – участников СНГ с учетом общих и национальных интересов.

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