В Кемеровской области «десант» иностранных студентов высадился в Управлении по вопросам миграции

Полиция в Кузбассе присоединилась ко Всероссийской акции «Студенческий десант». В подразделениях органов внутренних дел Кемеровской области ждут в гости учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений, чтобы рассказать им о службе и, возможно, помочь определиться с будущей профессией.