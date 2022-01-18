В Кемеровской области «десант» иностранных студентов высадился в Управлении по вопросам миграции

Полиция в Кузбассе присоединилась ко Всероссийской акции «Студенческий десант». В подразделениях органов внутренних дел Кемеровской области ждут в гости учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений, чтобы рассказать им о службе и, возможно, помочь определиться с будущей профессией.
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