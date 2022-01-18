Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    кодами пользуются молодежь и бюджетники. Остальные поклали или наложили (не знаю как правильно). Проверка превращаетс...Отменят ли в Пете...
  • валерий лисицын
    Ну бля и законы у нас!! Подонок осквернил святое нашего народа, , павших за то что бы этот недоумок жил , а его отпус...Автора арт-объект...
  • Konstantin Петров
    Да уж, это вам не ОвальныйЭкс-офицер ФСБ, к...

В Кемеровской области «десант» иностранных студентов высадился в Управлении по вопросам миграции

Полиция в Кузбассе присоединилась ко Всероссийской акции «Студенческий десант». В подразделениях органов внутренних дел Кемеровской области ждут в гости учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений, чтобы рассказать им о службе и, возможно, помочь определиться с будущей профессией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх