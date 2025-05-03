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Самый крупный бриллиант в истории России «Новое солнце» продадут на аукционе

Самый крупный бриллиант в истории России «Новое солнце» продадут на аукционе

Крупнейший бриллиант в истории России «Новое солнце» выставят на аукцион для продажи.Группа алмазодобывающих компаний «Алроса» планирует продать на аукционе самый крупный бриллиант в истории России.

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