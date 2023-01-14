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Карьерный консультант Минаева назвала пять признаков, сигнализирующих о необходимости сменить работу

Карьерный консультант Минаева назвала пять признаков, сигнализирующих о необходимости сменить работу

«Уходить с работы или остаться?» С этим вопросом сталкивается каждый человек хотя бы раз в жизни. С одной стороны, все просто: не нравится — уходи, а с другой — возможно стоит обсудить с начальством новые, более интересные условия работы в компании? Как определить, действительно ли нужно уволиться или все же найти другой выход из ситуации? На этот вопрос ответила карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева во время беседы с корреспондентом ФАН.

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