Саудовская Аравия представила планы строительства самой высокой спортивной башни в ​​мире

Концепт самой высокой спортивной башни в мире / © Sports Boulevard Foundation Небоскреб высотой 130 метров будет расположен на Спортивном бульваре, который протянется более чем на 135 километров в столице Саудовской Аравии.
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