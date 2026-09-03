❗️ В Севастополе задержали студента, который семь раз отправлял письма о ложном минировании школ и колледжей Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю задержали 19-летнего студента одного из городских колледжей.
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