В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Алексеем Гаврилиным

23-летнего военного похоронили 7 ноября в посёлке Маслянино.7 ноября в посёлке Маслянино Новосибирской области в последний путь проводили погибшего в зоне проведения специальной военной операции Алексея Гаврилина.
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