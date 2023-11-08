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В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Алексеем Гаврилиным

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Алексеем Гаврилиным

23-летнего военного похоронили 7 ноября в посёлке Маслянино.7 ноября в посёлке Маслянино Новосибирской области в последний путь проводили погибшего в зоне проведения специальной военной операции Алексея Гаврилина.

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