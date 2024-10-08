Группа турисов по пути через лес заглянула в удалённую, давно заброшенную деревушку, которую все местные жители покинули много лет назад.
Турист заглянул в заброшенный дом в лесу и понял, что хозяева сюда тоже приходили и оставили записку
Комментарии
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Владимир Алтайцев
В точку.
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15 час.
ЛЦ
Леонид Цымбал
Я как поисковик видел много урочищ... И никогда не видел разобранных домов. Да и кому нужны брёвна, если люди уехали и внукам старьё не нужно. А дрова везде в лесу. А чтобы дом разобрать, это бригада нужна и машина... И дорога должна быть сухой... Вся дорога разбита и в ямах все 6 км. Но в воскресенье люди приезжают на погост. У домов этих, которые ещё не сгорели, пол провалился... и только бетонный погреб стоит рядом с домом как новенький. Печь разбирают... частично... клад ищут... Но поисковикам это не надо... Металлоискателем, без раэборки, можно проверить. На чердаке... прялка, кованые гвозди и другое железо...
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13 час.
Элеонора Коган
Интересно и трогательно.
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7 час.
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