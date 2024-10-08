Турист заглянул в заброшенный дом в лесу и понял, что хозяева сюда тоже приходили и оставили записку

ЛЦ

Леонид Цымбал

Я как поисковик видел много урочищ... И никогда не видел разобранных домов. Да и кому нужны брёвна, если люди уехали и внукам старьё не нужно. А дрова везде в лесу. А чтобы дом разобрать, это бригада нужна и машина... И дорога должна быть сухой... Вся дорога разбита и в ямах все 6 км. Но в воскресенье люди приезжают на погост. У домов этих, которые ещё не сгорели, пол провалился... и только бетонный погреб стоит рядом с домом как новенький. Печь разбирают... частично... клад ищут... Но поисковикам это не надо... Металлоискателем, без раэборки, можно проверить. На чердаке... прялка, кованые гвозди и другое железо...