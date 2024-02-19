"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"

Алексей Горшков

Похоже, американцы считают,что вопреки пословице: "В одну воронку снаряд дважды не попадает" - ПОПАДАЕТ !!! Как и в начале перестройки запустили программу "Звёздных войн" - СОИ (стратегическая оборонная инициатива) - типа: "Тогда же сработало"! Действительно СССР развалился - но не ОТТОГО,что мы огромные средства на борьбу с СОИ пустили,как утверждает их пропаганда, и подвывающие им наши "светлоликие"! Я тогда школу заканчивал, помню - в народной среде отношение к СОИ и тогда было...скептическим, а я представляю - если уж дилетанты считали,что всю их СОИ можно "на ноль помножить" ведром гвоздей - представляю, как над ней РЖАЛИ специалисты! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то не видят,что уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "прошёл" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ ЛЕКАЛАМ !!! Но в Белоруссии это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ - сейчас и в Сербии ТО ЖЕ САМОЕ делают. Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют,приспосабливаясь к изменениям,а эти - ТУПО ВПЕРЁД ПРУТ !!!