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"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"

"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"

Все не зря. Не зря солдаты отправляли трофейные стиралки в Россию, не зря воровали унитазы, не зря невиданные санкции сокрушали российскую экономику, не зря отворачивался "весь цивилизованный мир".

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Комментарии
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Игорь
Не много не в тему, тут про энергозависимость - шуточная западная социальная реклама. Но как известно: В каждой шутке - лишь доля шутки
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5 час.
Бендер Задунайский
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1 час.
Алексей Горшков
Похоже, американцы считают,что вопреки пословице: &quot;В одну воронку снаряд дважды не попадает&quot; - ПОПАДАЕТ !!! Как и в начале перестройки запустили программу &quot;Звёздных войн&quot; - СОИ (стратегическая оборонная инициатива) - типа: &quot;Тогда же сработало&quot;! Действительно СССР развалился - но не ОТТОГО,что мы огромные средства на борьбу с СОИ пустили,как утверждает их пропаганда, и подвывающие им наши &quot;светлоликие&quot;! Я тогда школу заканчивал, помню - в народной среде отношение к СОИ и тогда было...скептическим, а я представляю - если уж дилетанты считали,что всю их СОИ можно &quot;на ноль помножить&quot; ведром гвоздей - представляю, как над ней РЖАЛИ специалисты! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: &quot;Работает - значит эффективно&quot;, то сейчас очевидно, что &quot;засбоило&quot; - уже не &quot;тянет&quot;, НО(!) они почему-то не видят,что уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине &quot;прошёл&quot; - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ ЛЕКАЛАМ !!! Но в Белоруссии это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ - сейчас и в Сербии ТО ЖЕ САМОЕ делают. Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют,приспосабливаясь к изменениям,а эти - ТУПО ВПЕРЁД ПРУТ !!!
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1 час.

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