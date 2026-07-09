Лукашенко между Европой и Россией. Ресурсный голод Украины.Владимир Трухан в прямом эфире

Владимир Трухан-военный эксперт, полковник запаса ЦА МО РФ в прямом эфире ответит на вопросы о текущей ситуации в СВОСодержание:00:21 Введение00:59 Обсуждение командировки Лукашенко02:26 Роль Лаврова и пропаганда03:23 Ракетный комплекс «Орешник»04:20 Стратегическое и тактическое оружие06:02 Договор о ядерном оружии08:19 Ядерная доктрина России09:54 Визит Путина и реакция Зеленского11:27 Китайская дипломатия13:24 Визит Лукашенко в Индонезию13:49 Беларусь и Китай14:46 Утилизационный сбор15:44 Эффективность белорусской экономики16:40 Мозырский НПЗ17:41 Отношения с Россией19:41 Деморализация белорусских солдат20:39 Реакция российского общества21:00 Обстрелы Киева и визит к Путину21:54 Роль Зарубина и переговоры с Лукашенко24:24 Историческая ложь и партизанское движение26:22 Манипуляции и многонациональность28:48 Переговоры и беспилотники30:55 Роль СМИ и пропаганда33:03 Заявление Путина о выборах34:09 Совет и обсуждение успехов России35:05 Белорусское управление и украинский угол35:26 Наблюдение за белорусскими подразделениями36:25 Реализация интересов в условиях единого оборонного пространства37:22 Реакция на действия Лаврова38:20Ожидания от белорусских войск40:07 Разговоры в белорусском военном руководстве41:06 Стратегические цели России42:04 Ситуация в Крыму42:59 Границы и договоры44:23 Образование и международное сотрудничество46:20 Эффективность ПВО50:44 Реакция на атаки52:50 Критика эффективности ПВО53:13 Патриотизм журналистов54:10 Инцидент с самолётом55:08 Профессионализм журналистов57:02 Анализ инцидента58:02 Разделение войск ПВО58:49 Реформы и сокращение войск01:00:41 Новые системы ПВО01:01:37 Стоимость систем ПВО01:02:49 Проблемы с комплексами ПВО01:03:49 Эскалация конфликта01:04:23 Подготовка расчётов01:05:12 Обсуждение недостатков01:06:02 Обсуждение аэростатов РВС01:07:01 Роль администрации президента01:07:34 Информационная война и пропаганда01:08:33 Вопросы к белорусской администрации01:08:44 Система ПВО и её задачи01:09:41 Эффективность ПВО01:11:37 Риски для населения01:12:38 Проблемы с мобильными группами01:13:37 Концентрические кольца ПВО01:14:30 Эффективность «Панциря»01:17:05 Разработка новых боеприпасов01:18:00 Информационная война01:18:57 Ошибки прошлого01:19:17 Обсуждение прогнозов и событий01:21:08 Передача смартфона разведчиком ГУР01:22:07 Агентурные игры и разведка01:24:23 Завершение разговора и планы на будущее01:25:24 Призыв к помощи .