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Apple продолжает тратить миллиарды на разработку собственного 5G-модема, но экс...

Apple продолжает тратить миллиарды на разработку собственного 5G-модема, но экс...

Apple продолжает тратить миллиарды на разработку собственного 5G-модема, но эксперты не считают это хорошей идеейApple стремится к полной независимости от компонентов сторонних производителей и намерена продолжить инвестировать миллиарды долларов и миллионы рабочих часов в разработку собственных сотовых модемов, несмотря на то, что, по мнению экспертов, это вряд ли приведёт к значительному улучшению её устройств.

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