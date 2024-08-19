Apple продолжает тратить миллиарды на разработку собственного 5G-модема, но экс...

Apple продолжает тратить миллиарды на разработку собственного 5G-модема, но эксперты не считают это хорошей идеейApple стремится к полной независимости от компонентов сторонних производителей и намерена продолжить инвестировать миллиарды долларов и миллионы рабочих часов в разработку собственных сотовых модемов, несмотря на то, что, по мнению экспертов, это вряд ли приведёт к значительному улучшению её устройств.