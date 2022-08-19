В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?

Фото: Telegram-канал «Полк Каліноўскага» В Донецкой народной республике (ДНР) начался очередной процесс над иностранцами, служившими в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Популярные статьи
- Почему на обстрелы наших городов мы не отвечаем ударом по Киеву и почему не уничтожаем тех, кто обстреливает ЗАЭС. Ответы от командира РВСН
- Американцы воруют бензин на заправках и друг у друга. Финнов, заправляющихся в России, обвинили в госизмене. Топливные страсти
- Привычки советских людей, которые могли бы помочь европейцам пережить зиму
Свежие комментарии