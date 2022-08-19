Позитив для оптимистов

3 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Чубайс заслужил чтобы его похоронили на родинеХазин: «После отъ...
  • АНП
    Да и хер с ней,было бы о чём переживать.Эстония убила шен...
  • Виктория Иванова
    Я, как диванный аналитик, думаю, как медленно и как верно запад осознает кто такие "великие укры" и как много, как, н...Почему на обстрел...

В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?

В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?

Фото: Telegram-канал «Полк Каліноўскага» В Донецкой народной республике (ДНР) начался очередной процесс над иностранцами, служившими в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх