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Депутат Бородай призвал признать ДНР И ЛНР

Депутат Бородай призвал признать ДНР И ЛНР

Бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай Признание Россией ДНР и ЛНР могло бы стать альтернативой Минским соглашениям в вопросе установления мира.

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