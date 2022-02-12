Депутат Бородай призвал признать ДНР И ЛНР

Бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай Признание Россией ДНР и ЛНР могло бы стать альтернативой Минским соглашениям в вопросе установления мира.